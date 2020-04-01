Київ не відкриватиме продуктових ринків - Кличко

У Києві не відкриватимуть продуктових ринків.

Про це поінформував мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У Києві не відкриватимуть продуктових ринків / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

"Тим, хто обговорює тему можливості відкриття ринків, заявлену Міністерством охорони здоров'я, скажу, що Київ ринків не відкриватиме", - зазначив Кличко.

За його словами, відкриття ринків відбудеться тільки за умови поліпшення ситуації в столиці. "У Києві працюють продуктові магазини й супермаркети. Нестачі продуктів сьогодні немає", - наголосив Кличко.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин у зв'язку з протидією поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.