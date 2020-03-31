Макарони, борошно та овочі: АТБ знижує націнку на продукти

У магазинах компанії «АТБ-Маркет» з 1 квітня 2020 року буде знижено торговельну націнку на 2-8% на такі продукти харчування, як макаронні вироби, борошно, бакалія, овочі та фрукти.

Про це повідомив голова Ради директорів, генеральний директор корпорації «АТБ» Борис Марков у Facebook.

«В умовах економічної кризи та загальнонаціонального карантину, а також у зв’язку зі стрімким підвищенням відпускних цін з боку постачальників на продукти харчування та товари першої необхідності, компанія «АТБ-Маркет» з 01.04.2020 року знижує торговельну націнку на певні категорії продуктів харчування. Зокрема, від 2% до 3% на крупи, макаронні вироби, сіль, цукор, борошно, бакалію та від 4% до 8% - на овочі та фрукти. При цьому, компанія завжди забезпечувала мінімальну торгову націнку саме на ці групи товарів», - написав Марков.

Також він зазначив, що на сьогодні компанія «АТБ-Маркет» зняла всі обмеження щодо придбання товарів в одні руки для відвідувачів магазинів торговельної мережі «АТБ» у всіх регіонах України.

При цьому "АТБ" залишає за собою право ввести локальні обмеження на продаж тієї чи іншої групи товарів, якщо на неї виникне ажіотажний попит.

Гендиректор запевнив, що у компанії докладають усіх зусиль, щоб мінімізувати підвищення цін постачальниками.

Також Марков заявив, що рішення про зниження торговельних націнок є принциповою та соціально-відповідальною позицією компанії.

Нині магазини торговельної мережі «АТБ» забезпечені товарами всіх категорій у повному обсязі. Компанія має достатню кількість товарних залишків на складах та в розподільних центрах для забезпечення споживчого попиту в разі його збільшення, наголосив керівник мережі магазинів.

Як повідомляв Укрінформ, 26 березня Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва за фактом суттєвого подорожчання продуктів у столиці.

Раніше, 24 березня, Антимонопольний комітет заявляв про зафіксоване у деяких регіонах подорожчання з початку березня гречаної крупи більш як на 50%, пшона - на 24%, цукру - на 16%. Значно зросли ціни в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву.