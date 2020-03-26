Здорожчання продуктів у Києві: Антимонопольний комітет відкрив справу

Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) відкрило справу за фактом подорожчання продуктів у Києві.

Про це повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький у Facebook.

"Сьогодні Київське обласне територіальне відділення АМКУ відкрило справу проти постачальників (оптовиків) продуктів харчування та найбільших мереж продовольчих магазинів Києва", - заявив Хмельницький.

За його словами, приводом для втручання Комітету стало суттєве подорожчання товарів в останні дні.

Так, ціновий моніторинг, який запровадив АМКУ, показує, що ціни на певні продукти та засоби індивідуального захисту піднімалися синхронно в різних торгівельних мережах.

"Це може свідчити про антиконкурентну поведінку учасників ринку – як постачальників, так і роздрібної торгівлі, або ж обох цих ланок одночасно", - зауважив Хмельницький.

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Він поінформував, що спеціалісти київського відділення АМКУ вже тиждень моніторять вартість товарів у магазинах. "Вимоги надати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни надіслані в торгівельні мережі, про відпускні ціни – постачальним компаніям. Тервідділення уважно вивчить всі обставини підвищення вартості на продукти харчування, встановить на якому етапі та хто саме спровокував підвищення цін та прийме відповідне рішення", - повідомив Хмельницький.

Також він назвав компанії, щодо яких сьогодні розпочато справу (перелік може бути змінений, або доповнений).

Серед них: NOVUS, Ашан, METRO Cash & Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт та компанії – постачальники ТОВ "Світ овочів", ТОВ "Гала Фудз", ТОВ "Саркара-Груп", ТОВ "Овочевий край", ТОВ "Август-Кий", ТОВ "Агроінвест-Логістик", ТОВ "Агро-Овен", ТОВ "Брокінтерком", ТОВ "Перспектива", ТОВ "Зовнішторгресурс", ТОВ "Агробізнесвектор", ПП "Інтер овочі", ТОВ "Аттуаль", ТОВ "Елітпрайм", ТОВ "Авега-2018".

Хмельницький наголосив, що у випадку встановлення фактів порушення законодавства про захист економічної конкуренції органами Антимонопольного комітету можуть бути накладені штрафи в розмірі до 10% обороту компанії за попередній рік.