Зеленський анонсував жорсткі заходи для спекулянтів під час карантину

"Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що державна влади на постійному контакті з областями, не знаходиться "у вакуумі столичних проблем", і подбає про кожен регіон країни.

"Вчора ми провели розмову з місцевою владою. Ми розуміємо першочергові потреби усіх регіонів і цілодобово працюємо щоб їх забезпечити. Відповідні завдання опрацьовує Кабінет міністрів України. Частину рішень вже прийнято на попередніх засіданнях, інша - буде вирішена сьогодні", - зауважив Президент.

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За його словами, мова не лише про засоби індивідуального захисту та медичне обладнання, але і про роботу критично важливих об’єктів у регіонах, підтримку малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії.

Як повідомлялося, в Україні запровадили карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.