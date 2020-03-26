Зеленський анонсував жорсткі заходи для спекулянтів під час карантину

Зеленський анонсував жорсткі заходи для спекулянтів під час карантину

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський запевнив, що будуть докладені зусилля для недопущення зростання цін у регіонах, та анонсував пакет жорстких заходів для недобросовісних продавців.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти і товари першої необхідності у регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани усім спекулянтам", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що державна влади на постійному контакті з областями, не знаходиться "у вакуумі столичних проблем", і подбає про кожен регіон країни.

"Вчора ми провели розмову з місцевою владою. Ми розуміємо першочергові потреби усіх регіонів і цілодобово працюємо щоб їх забезпечити. Відповідні завдання опрацьовує Кабінет міністрів України. Частину рішень вже прийнято на попередніх засіданнях, інша - буде вирішена сьогодні", - зауважив Президент.

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За його словами, мова не лише про засоби індивідуального захисту та медичне обладнання, але і про роботу критично важливих об’єктів у регіонах, підтримку малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії.

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Як повідомлялося, в Україні запровадили карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.

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