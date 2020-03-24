“Стрибки” цін у магазинах: Кличко каже, що звернеться до АМКУ

Мер Києва Віталій Кличко закликав власників торговельних мереж не підвищувати ціни в період карантину.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Власників торговельних мереж хочу закликати не піднімати ціни необгрунтовано. Бізнес є бізнес, а є насправді мародерство. Сьогодні складно всім і не треба наживатись на людях в такий час", - сказав Кличко.

Він зазначив, що міська влада не має можливості контролювати ціни.

За його словами, він звернеться до Антимонопольного комітету, аби там розглянули питання підняття цін у деяких торговельних мережах.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.