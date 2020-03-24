Заборонити піднімати ціни на продовольство: у Миколаєві звернулись до Президента

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич звернувся до Президента України Володимира Зеленського з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін на продовольство.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Останнім часом у Миколаєві та в інших містах України має місце стрімке неконтрольоване підвищення цін на продовольство та товари першої необхідності. Ринки закриті, а мережі супермаркетів та об’єкти роздрібної торгівлі диктують власну цінову політику. Звертаюся з пропозицією на час карантину ввести мораторій на підвищення цін. У сьогоднішніх умовах підвищення вартості продуктів є неприпустимим», - написав Сєнкевич.

Він також зазначив, що в нинішній ситуації, коли частина людей залишилася без заробітку, таку ситуацію можна розцінити як мародерство.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.