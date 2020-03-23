Робити онлайн-замовлення продуктів безпечно – МОЗ

МОЗ України у зв’язку з карантином рекомендує громадянам утриматись від відвідання місць скупчення людей та по змозі користуватися онлайн-послугами, зокрема і для придбання продуктів.

Про це у Facebook повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

“Онлайн-упаковку товару в жодному разі не може робити людина із симптомами захворювання. Процес приготування харчів та пакування покупок ретельно контролюється системою управління якості харчових продуктів. Тому суб’єкти господарювання забезпечують якісну підготовку продуктів харчування для доставки людям, зокрема і тим пацієнтам, котрі перебувають у самоізоляції”, - наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Водночас МОЗ України рекомендує дбати про особисту гігієну та перекладати продукти харчування з торгової упаковки в оброблену домашню тару.

Як повідомлялося, згідно з постановою Кабінету міністрів, з 18 березня по 3 квітня в Україні запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також з 17 березня припинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 18 березня по 3 квітня заборонено перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах на міських маршрутах.

Крім того, з 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових заходів (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних тощо), у яких бере участь понад 10 осіб.

З 12 березня до 3 квітня припинено навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти.