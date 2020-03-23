Ціни в АТБ: у мережі пояснили причину подорожчання

Ціни в мережі магазинів "АТБ-маркет" на продукти борщового набору, антисептики та інші товари піднялися через те, що зросли відпускні ціни не тільки для мережі "АТБ-маркет", а й для інших торговельних мереж.

Про це повідомив голова Ради директорів, генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков у Facebook.

"Хочу для вас розставити всі крапки над " і " в питанні зростання цін на продукти харчування, а також товари першої необхідності в супермаркетах торгової мережі АТБ та у всій мережевій роздрібній торгівлі. Як ви могли помітити, в останні дні в наших магазинах дійсно подорожчали деякі продукти з так званого борщового набору, антисептики та деякі інші товари. Однак не варто вбачати в цьому прагнення додаткового заробітку. Причина подорожчання криється в тому, що найбільші постачальники істотно підвищують відпускні ціни. Причому не тільки дл нашої торговельної мережі, а й для інших операторів українського ринку рітейлу", - повідомив Марков.

За його словами, це пояснюється значним зростанням затрат на виробництво продукції, пов'язаним з карантинними заходами і суворими обмеженнями, а також зі зміною цін на всі імпортні складові собівартості товару (пов'язано з девальвацією гривні).

"Зі свого боку ми змушені приймати ці переоцінки. Це необхідно для стабільної роботи більш як тисячі наших магазинів і безперебійної поставки гарантовано якісних продуктів до вашого столу. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб наші клієнти завжди могли отримати те, за чим прийшли в магазин. І за мінімально можливою ціною. Компанія "АТБ-Маркет" працює з мінімальною націнкою", - стверджує керівник "АТБ-маркет".

При цьому він запевняє, що компанія докладає всіх зусиль, щоб забезпечити стабілізацію зростання цін з боку постачальників продуктів і товарів першої необхідності.

"Ми концентруємо всі наші сили і ресурси на те, щоб допомогти своїм клієнтам максимально комфортно пережити загрозу коронавірусної інфекції і пов'язаний з нею карантин", - підсумував Марков.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні - до 3 квітня.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більш як 99 тисяч осіб одужало, померло 14 704 особи.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.