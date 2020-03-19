Гантелі, молоко чи гречку – усе купуй безпечно

Укрінформ дізнавався, як працює дистанційна торгівля в умовах карантину

З 17 березня через карантин у Києві обмежили роботу закладів харчування і ТРЦ. Працюють лише продуктові та господарські магазини, аптеки, банки та банкомати й автозаправки. МОЗ рекомендував громадянам залишатися вдома та виходити з дому лише за крайньої потреби. В таких умовах зростає популярність інтернет-магазинів та служб доставки: будь-яких сервісів, які усувають необхідність йти до магазинів особисто. Укрінформ поцікавився, як вони зустріли навалу попиту та організували свою роботу і, головне, чи змінили цінову політику?

Супермаркети: гречки подекуди не вистачає, а всього іншого - на місяць наперед

На супермаркети та продуктові магазини сьогодні лягло все навантаження по забезпеченню під час карантину населення продуктами. І, відповідно, усі ризики та відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних та карантинних норм. Сергій Демченко, начальник управління з корпоративних комунікацій мережі «АТБ» розповів Укрінформу, що починаючи з 12 березня магазинах торговельної мережі «АТБ» всі співробітники магазинів забезпечені засобами індивідуального захисту - захисними масками, антисептичними та дезінфекційними засобами, проводиться їх щоденний температурний скринінг, збільшено періодичності проведення санітарної обробки робочих поверхонь магазинів.

«На всіх розподільчих центрах компанії (особливо регіональних) збільшено товарний запас в 2 рази з розрахунком не менше ніж на 30 календарних днів. А на товари підвищеного попиту (сипучі, бакалія, заморозка, антибактеріальні та дезинфікуючі засоби) впроваджено мораторій на продаж «в одні руки». При погіршенні епідеміологічної ситуації та запровадження особливого або надзвичайного стану компанія «АТБ-Маркет» готова впровадити в магазинах торгової мережі додаткові заходи», - повідомив Сергій Демченко. За його словами, принципова позиція компанії «АТБ-маркет» в ситуації що склалася це - збереження мінімальної ціни на соціальний споживчий кошик.

В «Ашан Україна» створено спеціальний комітет для оперативний вирішення усіх питань, пов’язаних з карантином.

«За час карантину ми спостерігали два сплески на покупку товарів першої необхідності (в день об'яви карантину та в день об'яви призупинення метрополітену в столиці. Ми контролюємо попит, товари є, логістика вчасно доставляє замовлення. Попит на онлайн замовлення виріс, адаптуємось», - каже Дар'я Кір'ятська, керівник відділу комунікації та корпоративної соціальної відповідальності "Ашан Україна".

З найбільш дефіцитних товарів на полицях – маски та антисептики. Ціни ж на товари першої необхідності залишаються сталими. «Виникають питання лише по гречці, адже вона стає дефіцитною і ціна на неї росте у постачальників», - стверджує Дар'я Кір'ятська.

Ресторани: банкети тільки «на дому»

Згідно умов карантину, вітчизняні заклади громадського харчування закриваються, але можуть працювати в режимі приготування та доставки їжі клієнтам-замовникам. «Наші ресторани зачинені для усіх відвідувачів, проте працює доставка як безпосередньо від ресторану, так і через сервіс GLOVO. Поки що всі наші клієнти організовують своє життя по-новому і звичайно, що замовлень в перші дні було менше. Проте ми розуміємо, що після першої хвилі карантину і домашніх приготувань - наші відвідувачі повернуться до звичайного ритму і замовлятимуть доставку», - ділиться враженнями Наталія Мельникова, PR-менеджер ресторанів «Чачаварня» та «Мацоні».

Вона констатує, що наразі зростає кількість замовлень на виїзне обслуговування невеличких сімейних свят на 7-15 людей. «Дні народження, річниці та ювілеї проходять за графіком, проте відтепер лише вдома. Тому наші постійні клієнти, які б точно святкували такі події у нас - замовляють доставку та обслуговування додому. Зі свого боку створюємо при цьому усі належні умови для захисту і безпечної роботи наших кухарів, офіціантів, кур’єрів та клієнтів», - каже Наталія Мельникова.

Олександр Соколов, засновник мережі онлайн-ресторанів Smilefood, підтверджує, що на сьогодні в ресторанних мережах фіксується невелике зростання попиту - близько 7-10%. Але ресторатори прогнозують, що згодом ці цифри зростуть.

«З проблем, з якими ми зіткнулися вже зараз - це зростання курсу долара. Постачальники вже повідомляють про те, що не віддають продукти з відстрочкою платежу. Що стосується продуктів, то всі постачальники обіцяють, що перебоїв з постачаннями не буде. Ціни на асортимент в зв'язку з ростом курсу ми однозначно підвищувати не будемо», - розповідає Олександр Соколов.

Його фірма зіткнулася з стандартними складнощами для кожного бізнесу зараз - закупівля масок і дезінфікуючих засобів для кур'єрів, кухарів та іншого персоналу. «З огляду на кількість наших співробітників і те, скільки масок необхідно в день, це сильно позначається на наших витратах», - каже ресторатор.

Інтернет-магазини: гантелі – перш за все

Що стосується інтернет-магазинів, то очікувано зріс попит на їхні послуги. Владислав Чечоткін, співзасновник і співвласник інтернет-магазину Rozetka.ua стверджує, що відбулося зростання в категоріях господарчих товарів, товарів для дому та для тварин. «Цікаво, що на 157% зросли обсяги замовлень у категорії спортивних товарів для дому – від рукавичок для занять фітнесом до гантелей. Це одна з найдинамічніших категорій, яка показує, що люди планують і на карантині не втрачати спортивну форму. Наступна за популярністю це категорія жіночих товарів, попит в якій дещо зазнав змін. Раніше наші клієнтки більше дбали про красу, тепер про гігієну – вони купують гелі для душу та шампуні, мило, різні гігієнічні товари. Звісно, дуже активно купують продукти – борошно, печиво, сухі сніданки, макаронні вироби», - розповідає Владислав Чечоткін.

За його словами, сьогодні відчутний також сплеск купівлі побутової електроніки. «На цей тренд безпосередньо впливає ріст курсу долара – люди намагаються швидше позбутися гривні і купити щось корисне за старою ціною, наприклад, телевізор», - говорить Владислав Чечоткін. Він каже, що компанія тримає ціни на усі товари, закуплені до березня. Але зростають ціни на імпортні товари, які компанія закуповує вже по новому курсу долара та євро.

«Головна проблема для наших покупців – нестача захисних масок, дезинфікуючих засобів. І тому щодня ми блокуємо десятки спроб продавати на Rozetka маски за цінами в 5-10 разів вище аптечної. Ми вважаємо, що наживатися на складній ситуації, в яку потрапила і Україна, і весь світ, аморально. Це наша принципова позиція. Зараз ми робимо все можливе, щоб вирішити це питання і забезпечити українців товарами, які вони потребують у ці непрості часи», - заявляє співвласник інтернет-магазину.

Служби доставки: з полиць магазинів – хочеш в руки, хочеш - до дверей

Звісно, в умовах жорсткого карантину найбільші помічники ізольованих людей – це служби доставки, на яких у багатьох зараз тільки і надії. Андрій Курський, генеральний директор сервісу доставки продуктів із супермаркетів Zakaz.ua розповідає: «Після оголошення про карантин замовлення стали надходити на 80% частіше. До того ж, у перші дні, коли покупці, що приходили до магазинів, розбирали ходові товари за лічені години, наші комплектувальники були змушені або чекати поки магазин заповнить полиці, або ж, за згодою клієнта, формувати замовлення без деяких товарів».

За його словами, за два дні ситуація значно покращилась – ритейлери змогли забезпечити безперебійне поновлення продуктів у торгових залах. Наразі основна проблема у таких сервісів – висока завантаженість співробітників у гіпермаркетах. Щоб вирівняти ситуацію, Zakaz.ua активно набирає новий персонал, зокрема комплектувальників замовлень та кур’єрів. «Проте є певні нюанси, які не дозволяють нам вирішити кадрове питання швидко. Головне – це проходження медогляду та отримання санітарної книжки новими співробітниками, а також їх навчання. До речі, найближчим часом плануємо залучити і волонтерів. Ми розуміємо, що наш сервіс допомагає знизити ризик зараження коронавірусом, тож шукаємо людей, які готові нам допомогти збирати та доставляти продукти у домівки, в першу чергу, людям похилого віку та людям з особливими потребами», - повідомив Андрій Курський.

За повідомленням прес-служба сервісу Glovo, сервіс продовжує працювати в звичайному режимі (ціни на послугу доставки не змінилися – 30-60 грн), і компанія готова до збільшення попиту та зростання кількості замовлень і за необхідності готові адаптувати дії відповідно до розвитку ситуації в Україні. «Зокрема, клієнти можуть використовувати безконтактну доставку, просто вказавши це в коментарі кур’єру, який прибув на місце із замовленням», - розповіли Укрінформу в компанії.

Сервіси доставки Raketa та Menu.ua теж фіксують зростання замовлень. За оцінками компаній, після запровадження карантину об’єм замовлень зріс приблизно на 20-30% і продовжує збільшуватись. За прогнозами, кількість замовлень їжі з доставкою в найближчі 2-3 тижні може зрости до 70%. «Ми були готові до зростання попиту, тому справляємось. Клієнти оцінили нашу безконтактну доставку і все частіше замовляють такий формат», - стверджує Сергій Колосков, PR-менеджер сервісу Raketa.

За його словами, щоб використовувати таку послугу, достатньо зробити потрібну позначку в коментарях до замовлення і оплатити його карткою. Тоді кур’єр зателефонує замовнику і обговорить, де залишити пакет із замовленням. Також, щоб покращити сервіс у спальних районах, сервіс збільшив радіус доставки (відстань від закладу до клієнта) з 2,5 до 3,5 км. «Наша доставка, як і раніше, залишається безкоштовною для клієнта, а ціни в додатку Raketa – такі самі, як і в меню закладів. Ми за цим слідкуємо і контролюємо, щоб наші клієнти не переплачували», - говорить Сергій Колосков. Усі компанії доставки слідкують і за виконанням кур'єрами карантинних норм. В прес-службі сервісу Menu.ua Укрінформу повідомили, що компанія провела додатковий інструктаж для команди служби доставки. «Всі кур’єри Menu.ua користуються санітайзерами (для обробки рук і сумок), масками, а також дотримуються рекомендованої дистанції при передачі замовлень клієнтам. Наші кур’єри не користуються громадським транспортом, тільки власним - в основному авто і мото», - відповіли в компанії.

Тож робимо висновок, що людям у великих містах сьогодні не складе великих проблем дистанціюватися на час карантину - усе необхідне можна придбати безпечно.

Мирослав Ліскович. Київ

Перше фото: EPA/UPG