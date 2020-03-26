Зеленський закликає не плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом

"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом", - зазначив Зеленський.

Він нагадав, що надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів, і в той же час не обмежує конституційні права громадян.

Читайте також: Кабмін опублікував постанову про надзвичайну ситуацію

"Це режим - не про диктатуру, це - про дисципліну", - підкреслив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, уряд у середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.