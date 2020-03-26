Зеленський закликає не плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом
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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський закликав не плутати надзвичайну ситуацію з надзвичайним станом і запевнив, що цей режим означає не диктатуру, а дисципліну.
Про це він заявив у відеозверненні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Вчора Кабінет міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців. Його не слід плутати з надзвичайним станом", - зазначив Зеленський.
Він нагадав, що надзвичайна ситуація - це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів, і в той же час не обмежує конституційні права громадян.
"Це режим - не про диктатуру, це - про дисципліну", - підкреслив Президент.
Як повідомляв Укрінформ, уряд у середу запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території України до 24 квітня.