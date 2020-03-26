Кабмін опублікував постанову про надзвичайну ситуацію

Кабінет Міністрів опублікував постанову про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Відповідний документ від 25 березня опублікований на Урядовому порталі.

"З урахуванням поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, висновків Всесвітньої організації охорони здоров’я щодо визнання розповсюдження COVID-19 у країнах світу пандемією, з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та відповідно до статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту України установити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року", - йдеться у постанові.

Зазначається, що заступника міністра охорони здоров’я — головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, призначено керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Також Кабмін доручив Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям за участю підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності: здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; інформувати про стан виконання заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Міністерство охорони здоров’я.

Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації покладено на Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.