Надзвичайна ситуація не впливає на продовження медреформи - НСЗУ

Зараз триває фінальне підписання договорів медичних закладів із Національною службою здоров'я і запроваджений в країні режим надзвичайної ситуації не впливає запуск другого етапу медреформи.

Про це повідомила пресслужба НСЗУ в коментарі Укрінформу.

"25 березня медзаклади отримали для підпису договори з НСЗУ з сумами фінансування. Лікарням потрібно буде оперативно підписати договори і з 1 квітня почати виконувати його умови - надавати послуги за програмою медичних гарантій. Ми отримали майже 10 тисяч пропозицій від 1771 закладу спеціалізованої допомоги. Не відповідали вимогам 1529 пропозиції", - поінформували в НСЗУ.

За інформацією Нацслужби здоров'я, приватні заклади, які подали свої пропозиції (таких 109), також отримають договори з НСЗУ і зможуть отримувати гроші з державного бюджету за пацієнтів. Вони укладатимуть договори за пакетами амбулаторна допомога, рання інструментальна діагностика онкозахворювань, лікування інсультів та інфарктів, медична реабілітація, гемодіаліз, хірургічні операції, стаціонарна допомога без хірургічних операцій, діагностика та супровід людей з ВІЛ, паліативна допомога та лікування осіб з психічними та поведінковими розладами.

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Як повідомлялося, реформа вторинної ланки медичної допомоги має стартувати 1 квітня 2020 року.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня з метою запобігання поширенню Covid-19.

За даними МОЗ, станом на ранок 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.