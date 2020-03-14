Комітет ВР відхилив законопроєкт ОПЗЖ щодо скасування медреформи

Комітет ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування відхилив законопроєкт ОПЗЖ щодо відми закону про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення України.

Про це на брифінгу по завершенню засідання Комітету ВР з питань здоров'я нації сказав голова комітету Михайло Радуцький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішенням комітету законопроєкт 3130 відхилений в цілому. Це ми кажемо про те, що реформа буде продовжуватися. Ніхто не каже, що немає ніяких недоліків, НСЗУ пообіцяла їх виправити. Є питання по інфекційних лікарнях, НСЗУ взяло один день і на понеділок дасть виправлення, але в цілому 1 квітня ніхто нічого не зупиняє", - сказав Радуцький.

Так само, за його словами, відхилено проєкт постанови про невідкладні заходи щодо недопущення системи охорони здоров'я (реєстраційний номер 3140)

Радуцький додав стосовно змін, які внесе НСЗУ, що мова йде про лікарні, які на даний момент не відповідають вимогам НСЗУ і не можуть підписати контракт на надання медпослуг за Програмою медичних гарантій.

"НСЗУ дало термін до кінця року лікарням виправити цю ситуцію. Вони зараз будуть законтрактовані, але зараз вони мають підготуватися і виконати всі умови НСЗУ",- сказав Радуцький.

Як додала на брифінгу в.о. голови НСЗУ Оксана Мовчан, відкладені вимоги не застосовуються пріоритетних пакетів, наприклад, лікування інсульту чи інфаркту, надання меддопомоги при пологах, а стосуються вимог по обладнанню.

Законопроєкт 3130, яким відміняється закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення України був зареєстрований у Верховній Раді шістьма депутатами ОПЗЖ, зокрема Наталією Королевською, Вадимом Рабіновичем, Юрієм Солодом та ін.

Також Радуцький повідомив, що на наступному у тижні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець представить своє бачення розвитку системи охорони.

"Найголовніше, що ми почули від міністра сьогодні- ніхто не згортає реформу, ніхто не відтерміновує реформу, шляхи виконання цієї стратегії ми почуємо у вівторок", - сказав Радуцький.