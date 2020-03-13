Нардепи від ОПЗЖ не представляли інтереси України під час поїздки до Москви — Єрмак

Поїздка народних депутатів партії "Опозиційна платформа/За життя" в Москву на зустріч з представниками Держдуми та Володимиром Путіним була приватною, їх ніхто не уповноважував представляти Україну.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу

"Це неофіційний візит (нардепів ОПЗЖ до Москви, – ред.), і ніхто сьогодні не має представляти країну, не маючи на це відповідного мандату... Це особиста справа, але давайте не плутати особисту справу з представленням інтересів країни», - сказав Єрмак.

Він зауважив, що вже декілька відповідних органів дали оцінку цій поїздці, її засудив також голова фракції «Слуга народу».

"Я думаю, ті, хто ще не дав, ще дадуть оцінку і, безумовно, це не буде поза увагою й Офісу Президента в тому числі" - зазначив Єрмак.

Коментуючи репліку народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича про ініціативу цієї політичної сили щодо проведення зустрічі та переговорів з представниками парламентів країн «нормандської четвірки», керівник Офісу Президента нагадав, що він сьогодні представляє Україну як політичний радник у нормандському форматі.

"Є юридичні підстави представляти нашу країну в нормандському форматі. Наскільки я розумію, у вас, у депутатів, які їздили до Москви, таких повноважень немає. Тому говорити про норманський формат, на жаль, ви не можете", - резюмував Єрмак.

Як повідомлялося, 10 березня в Москві відбулася зустріч делегації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" з депутатами Державної думи РФ. Її метою стала презентація "Парламентського виміру "нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.