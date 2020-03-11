Депутати ОПЗЖ не брали відряджень для поїздки в Москву - апарат Ради

Народні депутати від фракції “Опозиційна платформа — За життя”, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації задля зустрічі з представниками Державної думи та президентом РФ, не оформлювали відрядження в апараті Верховної Ради.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

“У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції “Опозиційна платформа — За життя” із представниками Державної Думи та президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися з ініціативи політичної партії “Опозиційна платформа - За життя”. Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в Апараті Верховної Ради України не оформлювали”, - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, наголошують у ВР, народні депутати фракції “Опозиційна платформа — За життя” здійснили приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили.

Як повідомлялося, 10 березня в Москві відбулася зустріч делегації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" з депутатами Державної думи РФ. Її метою стала презентація "Парламентського виміру "нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.

Фото: ОПЗЖ