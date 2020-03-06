Ізольований депутат ОПЗЖ брав участь у голосуваннях Ради цього тижня
Про це свідчить інформація на сайті ВР у розділі “Хід пленарних засідань”.
Так, згідно з опублікованою інформацією, Волошин брав участь у голосуваннях щодо низки законопроєктів та постанов.
Зокрема, 3 березня 2020 року Волошин підтримував низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, 4 березня голосував “проти” проєкту постанови № 3169 про призначення Андрія Тарана міністром оборони України.
Також згідно з опублікованими на сайті ВР даними Волошин 5 березня підтримав проєкт постанови № 3154 про висловлювання недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.
6 березня під час голосування у сесійній залі депутат, відповідно до даних на сайті ВР підтримав низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Водночас, у таблиці результатів електронної реєстрації 6 березня навпроти прізвища Волошина стоїть позначка “відсутній”.
Як повідомлялося, 27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.
На сьогодні цей допис вже недоступний.
Останній раз Рейтцер був присутній на зборах парламенту Франції 25 лютого.
5 березня 68-річного Рейтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус, яке підтвердилося після аналізів.
Зараз Рейтцер перебуває в реанімації, а його стан вважається серйозним. Французький парламент проводить внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто контактував з Рейтцером.
Згодом народна депутатка Вікторія Сюмар повідомила, що народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.