Ізольований депутат ОПЗЖ брав участь у голосуваннях Ради цього тижня

Народний депутат від "Опозиційної фракції — За життя" Олег Волошин брав участь у голосуваннях Верховної ради України в дні засідання парламенту з 3 до 6 березня.

Про це свідчить інформація на сайті ВР у розділі “Хід пленарних засідань”.

Так, згідно з опублікованою інформацією, Волошин брав участь у голосуваннях щодо низки законопроєктів та постанов.

Зокрема, 3 березня 2020 року Волошин підтримував низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, 4 березня голосував “проти” проєкту постанови № 3169 про призначення Андрія Тарана міністром оборони України.

Також згідно з опублікованими на сайті ВР даними Волошин 5 березня підтримав проєкт постанови № 3154 про висловлювання недовіри Генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

6 березня під час голосування у сесійній залі депутат, відповідно до даних на сайті ВР підтримав низку поправок до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Водночас, у таблиці результатів електронної реєстрації 6 березня навпроти прізвища Волошина стоїть позначка “відсутній”.

Як повідомлялося, 27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.

На сьогодні цей допис вже недоступний.

Останній раз Рейтцер був присутній на зборах парламенту Франції 25 лютого.

5 березня 68-річного Рейтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус, яке підтвердилося після аналізів.

Зараз Рейтцер перебуває в реанімації, а його стан вважається серйозним. Французький парламент проводить внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто контактував з Рейтцером.

Згодом народна депутатка Вікторія Сюмар повідомила, що народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.