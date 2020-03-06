Депутата ОПЗЖ ізолювали після зустрічі із зараженим коронавірусом французьким політиком — Сюмар

Народного депутата від "Опозиційної фракції — За життя" Олега Волошина, який нещодавно мав зустріч з парламентарієм Національної асамблеї Франції Жаном-Люком Рейтцером, щодо якого підтверджений факт зараження коронавірусом, ізолювали.

Про це у Facebook повідомила народний депутат від фракції “Європейська солідарність” Вікторія Сюмар.

"Після плювання і бризкання слиною з вереском про "соросят-поросят" депутата Волошина таки ізолювали. Так буває... Перевірять на предмет неперебірливих зовнішніх контактів. Втрутитися довелося спікеру і секретареві РНБО. Сподіваюся, обсервація буде повною", - написала вона.

Виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк у коментаріях написала: "Жесть. Відповідальна людина мала би самоізолюватися і поінформувати оточуючих. А він ще й сперечався!"

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Як повідомлялося, 27 лютого депутат Олег Волошин написав у Facebook про свою зустріч з французьким депутатом Жан-Люком Рейтцером. За словами Волошина, зустріч проходила у кабінеті Рейтцера.

На сьогодні цей допис вже недоступний.

Останній раз Рейтцер був присутній на зборах парламенту 25 лютого.

5 березня 68-річного Рейтцера госпіталізували з підозрою на коронавірус, яке підтвердилося після аналізів.

Зараз депутат перебуває в реанімації, а його стан вважається серйозним. Французький парламент проводить внутрішнє розслідування, щоб встановити, хто контактував з Рейтцером.