Денісова відстежує дані ВООЗ щодо коронавірусу

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вважає, що право на життя громадян України є пріоритетним над правом на освіту.

Про це вона сказала власному кореспондентові Укрінформу, коментуючи можливість ухвалення урядом рішень щодо нових обмежень через загрозу поширення коронавірусу на території України, зокрема, ризики закриття шкіл.

«Безумовно, коли ставити на терези право людини на освіту та її право на життя, то пріоритетним є право на життя. Європейська конвенція з прав людини, стаття 2 говорить про це. Чітко. Це пріоритет», - наголосила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини зауважила, що знає про статистичні та аналітичні дані ВООЗ щодо поширення коронавірусу. «Я вітаю, коли ВООЗ робить прогнози, забезпечує інформацією світову спільноту не лише статистикою зараження громадян, а й пропонує заходи для забезпечення найменшої кількості заражених. Я маю інформацію у т.ч. від ВООЗ і її прогнози у т.ч. по Україні та відстежую їх динаміку», - зазначила вона.

Вона підкреслила, що, масштаби розповсюдження коронавірусу, кількість смертей - це трагічно, але спостерігається позитивна динаміка, яка засвідчує, що більше людей у світі одужують.

Денісова також висловила сподівання, що світова криза в системі охорони здоров‘я, викликана поширенням коронавірусу, підштовхне центральні органи влади, міністерство освіти та науки України до того, що система інклюзивної дистанційної освіти запрацює. «Нам потрібно перейти від слів до справи», - зазначила вона.

Як повідомляв Укрінформ, 5 березня ЮНЕСКО оприлюднила дані, що через небезпеку поширення коронавірусу 13 країн закрили школи, і 290,5 млн учнів не отримують належного доступу до освіти. Ще 9 країн локально закривають школи. Якщо школи закриють масово, то ще 180 млн учнів будуть позбавлені доступу до освіти, підкреслюється в офіційній заяві генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Експерти ЮНЕСКО зауважують, що навіть тимчасове закриття шкіл спричиняє скорочення часу викладання, що впливає на результати навчання. Також порушення навчального процесу створює суттєвінезручності для родин. У зв‘язку з чим ЮНЕСКО скликає 10 березня екстрену зустріч міністрів освіти, щоб поділитися новими стратегіями та надати рекомендації для підтримки навчання. Зокрема, організація підтримує реалізацію широкомасштабних програм дистанційного навчання та рекомендує навчальні програми та платформи з відкритим доступом, які можуть використовувати школи та вчителі.

Міністерство охорони здоров'я України запроваджуватиме обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу. Як заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, серед іншого планується «тимчасове закриття шкіл та обмежувальні протиепідемічні заходи», «розрив навчального процесу для того, щоб зменшувати масові скупчення людей».

Фото: Людмила Денісова, Фейсбук