Сущенко попросив Денісову передати політв'язням листівки від студентів

Уповноважена ВР із прав людини Людмила Денісова зустрілася з колишнім бранцем Кремля Романом Сущенком, який передав їй листівки від українських та іноземних студентів для українських політв’язнів.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Зустрілась з колишнім бранцем Кремля Романом Сущенком та начальником Управління публічної дипломатії МЗС України Сергієм Устименком, які передали мені листівки з теплими словами підтримки для українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у місцях несвободи РФ та тимчасово окупованого Криму", - йдеться у дописі.

Денісова зазначила, що під час зустрічі Сущенко розповів, що листи написали українські та іноземні студенти, які навчаються у польському місті Торунь.

"Він звернувся до мене з проханням допомогти передати листівки адресатам, бо з власного досвіду знає, як важливо відчувати, що тебе не лишають наодинці, а боротьба за свободу не припиняється", - написала вона.

У свою чергу Денісова запевнила, що зробить усе можливе, щоб ці листи були отримані особисто: "Адже поки ми робимо все можливе задля звільнення, кожний лист та слова підтримки для бранців Кремля - на вагу золота".