Сущенко попросив Денісову передати політв'язням листівки від студентів
Про це Денісова повідомила у Facebook.
"Зустрілась з колишнім бранцем Кремля Романом Сущенком та начальником Управління публічної дипломатії МЗС України Сергієм Устименком, які передали мені листівки з теплими словами підтримки для українських політв’язнів, які досі незаконно утримуються у місцях несвободи РФ та тимчасово окупованого Криму", - йдеться у дописі.
Денісова зазначила, що під час зустрічі Сущенко розповів, що листи написали українські та іноземні студенти, які навчаються у польському місті Торунь.
"Він звернувся до мене з проханням допомогти передати листівки адресатам, бо з власного досвіду знає, як важливо відчувати, що тебе не лишають наодинці, а боротьба за свободу не припиняється", - написала вона.
У свою чергу Денісова запевнила, що зробить усе можливе, щоб ці листи були отримані особисто: "Адже поки ми робимо все можливе задля звільнення, кожний лист та слова підтримки для бранців Кремля - на вагу золота".