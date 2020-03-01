Французька депутатка спростувала свою причетність до “плану Медведчука”

Народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Олег Волошин обмовив французьку депутатку Валерію Фор-Мунтян, інтерпретуючи її слова на користь своєї політичної сили.

Про це написав у Facebook колишній в'язень кремлівського режиму журналіст Роман Сущенко.

"Яскравий приклад маніпуляції. Народний депутат України від опозиційної платформи за життя Олег Волошин обмовив французьку депутатку Валерію Фор-Мунтян, інтерпретуючи її слова на користь своєї політичної сили. Мовляв французькі депутати від правлячої партії "вимагають" присутності сепаратистів за столом перемовин щодо миру на окупованій Росією частині Донбасу", - йдеться у дописі.

Автор додає, що відверту брехню спростувала сама Валерія у себе на сторінці.

"Господин Депутат Oleg Voloshin. Крайне неприятно удивлена вашей публикацией. Я полностью опровергаю слова, которые вы мне приписали. Моя позиция была достаточно ясно вам изложена: я поддерживаю Нормандский формат в его нынешней форме. Именно поэтому я не присоединяюсь к вашей инициативе. Будьте добры, внесите соответствующие коррективы в информацию, которую вы распространяете!", - написала французька депутатка.

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Вона також висловила невдоволеність тим, що її прізвище використовують для політичної пропаганди: "Это недопустимо! И не пользуйтесь моей фамилией для вашей политической пропаганды."...

Про цей міжнародний скандал з бридким присмаком написала "Новая газета", зазначив Сущенко, а також висловив подяку колезі: " Дякую моєму колезі, журналісту Юрію Сафронову, який викрив фейк і завжди подає об'єктивну інформацію про Україну".

Як повідомляв Укрінформ, представляючи у липні у Страсбурзі свій "план врегулювання" на Донбасі, народний депутат від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук, який є кумом російського президента Володимира Путіна, практично повторив слова Путіна про мирні переговори. За словами політика, мир на Сході України встановити "можна тільки в результаті ... прямого діалогу ... Києва з Донецьком, з Луганськом і з Москвою". Медведчук також заявив, що його партія пропонує "надати автономію Донбасу, і автономію в складі України".

фото: Микола Сірук