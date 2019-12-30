Зеленський відповів на петицію про позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста

Президент України Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію щодо позбавлення народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука звання заслуженого юриста.

Відповідь на петицію оприлюднена на офіційному інтернет-представництві Президента.

«Матеріали, що відповідають визначеним законом підставам для ухвалення главою держави законного рішення (щодо позбавлення Медведчука звання - ред.), до Офісу Президента України не надходили», – йдеться у відповіді.

Як роз'яснено у відповіді, законодавство передбачає два механізми позбавлення нагородженого державної нагороди України.

Перший - за Законом України "Про державні нагороди України" у разі засудження особи за тяжкий злочин - за поданням суду.

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Другий - за Законом України "Про санкції", в цьому випадку - позбавлення державних нагород чи інших форм відзначення може бути застосовано як персональну санкцію до осіб за терористичну діяльність.

При цьому рішення про застосування подібної санкції приймається РНБО за пропозицією парламенту, Президента, уряду, Нацбанку, СБУ і т. д. і вводиться в дію указом глави держави.

Петиція ’’Позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України" оприлюднена 25 вересня і набрала 30507 голосів при 25000 необхідних. Автор петиції Владислав Грезєв вимагав позбавити Медведчука звання за «неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів».

Віктор Медведчук був призначений державним захисником українського поета Василя Стуса у 1980 році. Його звинувачують у порушенні адвокатської етики під час процесу, в ході якого Стуса засудили до 10 років примусових робіт і 5 років заслання. Поет помер в таборі особливого режиму у 1985 році.