Jacobs припиняє трансляцію реклами на телеканалі соратника Медведчука

Компанія «Якобз Дау Егбертс Україна», що реалізує в Україні каву Jacobs, L'OR та Carte Noire, вирішила відмовитись від співпраці із телеканалом ZIK, що входить до медіахолдингу "Новини".

Про це йдеться в оіфіційній заяві компанії, яка передана Укрінформу пресслужбою «Якобз Дау Егбертс Україна».

"З 22 листопада 2019 року реклама бренду кави Jacobs перестала транслюватись на телеканалі ZIK", - зазначили в компанії.

У «Якобз Дау Егбертс Україна» наголосили, що раніше компанія також зайняла позицію щодо неможливості співпраці з телеканалами 112 та NewsOne.

"Із каналами 112 та NewsOne ми також не співпрацюємо та не плануємо співпрацювати", - підкреслюється в заяві.

Як відомо, до червня 2019 року медіахолдинг ZIK (телеканал та інформаційне агентство) належав родині українського бізнесмена і політика Петра Димінського.

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У червні 2019 року новим власником телеканалу ZIK став Тарас Козак - народний депутат України, член партії "Опозиційна платформа - За життя", співголовою якої є Віктор Медведчук.

Після купівлі ZIK в медіаактиві Козака опинилися три канали - “112 Україна”, NewsOne і ZIK, що об'єдналися в медіахолдинг "Новини".

Власником телеканалу NewsOne Тарас Козак став з жовтня 2018 року, а з грудня 2018 року він став кінцевим бенефіціаром каналу «112 Україна».

17 жовтня 2019 року Верховна Рада утворила тимчасову слідчу комісію для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації. Діяльність цієї ТСК стосуватиметься зокрема проведення комплексної перевірки обставин придбання, джерел надходження та руху коштів при зміні власників телеканалів NewsOne, «112 Україна» і ZIK.

Jacobs Douwe Egberts (JDE) – це міжнародна компанія, що спеціалізується на виробництві кави та чаю у понад 80 країнах світу таа представляє бренди Jacobs, Tassimo, Moccona, Senseo, L’OR, Douwe Egberts, Kenco, Pilao & Gevalia.

В Україні компанію представляє ПАТ «Якобз Дау Егбертс Україна», що є одним з лідерів на українському ринку кави. В Україні компанія представлена брендами Jacobs, L'OR та Carte Noire в категоріях розчинної, меленої, зернової кави та кавових сумішей.