Нацрада позапланово перевірить телеканал NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 14 листопада призначила позапланову перевірку ТОВ "Новини 24 години" (супутниковий телеканал NewsOne) через виявлені ознаки розпалювання ворожнечі.

Рішення було ухвалене на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада, повідомляє сайт регулятора.

Як повідомили у регуляторі, цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі "Я так думаю" (початок о 23:25, прямий ефір) із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником Законів України "Про інформацію" і "Про телебачення і радіомовлення".

Зокрема, йдеться про частину першу статті 28 Закону України "Про інформацію", відповідно до якої інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини; абзаци третій, четвертий і дев’ятий частини другої статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", які передбачають, що не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України); пункти а) та в) частини першої статті 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", адже телерадіоорганізація зобов'язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати об'єктивну інформацію.

Як зазначили у Нацраді, серед висловлювань, які прозвучали на телеканалі, було таке: "…Незаконне збагачення і було метою оцих "євромайданівських бариг". А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно, повсталий Донбас спробували упокорити за допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському, київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності".

За результатами перевірки Національна рада, вивчивши всі обставини, ухвалить відповідне рішення щодо ліцензіата, додали у регуляторі.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 5 вересня 2019 року ухвалила рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") за мову ворожнечі в ефірі.

22 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne.

Канали "112 Україна", NewsOne та Zik належать Тарасу Козаку, соратнику Віктора Медведчука – голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" та кума президента Росії Володимира Путіна.