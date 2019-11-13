У новому законі про медіа може з'явитися новий вид санкцій

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики пропонує у законопроєкті про медіа визначити “припис” новим видом санкцій.

Про це поінформував заступник голови комітету Микита Потураєв 13 листопада під час презентації концепції «Закону про медіа», який розробляється членами профільного комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо санкцій, то з’явилася новела “припис” як обов’язковий до виконання. Бо зараз маємо ситуацію, коли Нацрада з питань телебачення і радіомовлення робить зауваження (застосовує санкцію “оголошення попередження” – ред.), а мовники що хочуть, те й роблять. Я загалом не прихильник драконівських методів, і всі медіаюристи та експерти кажуть, що вимкнути канал можна тільки за рішенням суду», – зазначив Потураєв.

Читайте також: Раді пропонують прирівняти соцмережі і стрімінгові сервіси до ЗМІ

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні чинним законодавством передбачено, що Нацрада може застосувати до мовників санкції “оголошення попередження”, “стягнення штрафу”, а після цього звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії.

У жовтні під час форуму National Media Talk Потураєв повідомив про те, що Верховна Рада може у грудні ухвалити у першому читанні законопроєкт про медіа-сервіси, який, зокрема, має юридично визначити, чи відносяться інтернет-портали до засобів масової інформації.