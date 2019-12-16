Петиція за позбавлення Медведчука звання заслуженого юриста набрала 25 тисяч підписів

Зареєстрована на сайті Президента України електронна петиція щодо позбавлення голови політради партії “Опозиційна платформа — За життя” Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України" набрала вже майже 26 тисяч підписів.

Згідно з інформацією розділу "Електронні петиції", станом на 18:15 у понеділок, 16 грудня, петиція набрала 25 тисяч 939 голосів.

При цьому до завершення терміну збору підписів залишається 10 днів, а в розділі “Статус” вказано, що петиція очікує на розгляд.

"Петиція щодо скасування Указу Президента України в частині присвоєння Медведчуку Віктору Володимировичу звання “Заслужений юрист України” за неналежний захист Василя Стуса та інших дисидентів... Аналіз справи Василя Стуса та особисте ставлення до неї Медведчука В. В. показує, що останній жодним чином не заслуговує носити почесне звання Заслуженого юриста України. Тому задля відновлення історичної справедливості даною петицією від імені громадян України звертаюся до Президента України Зеленського Володимира Олександровича із проханням скасувати відповідний Указ Президента України № 422/92 від 18.08.1992 в частині присвоєння Медведчуку В. В. звання "Заслужений юрист України"", - йдеться у петиції.

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Як зазначається на сайті Президента України, електронна петиція, адресована главі державі, розглядається за умови збору на її підтримку не менше 25 тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.

"Про підтримку або не підтримку електронної петиції, адресованої Президентові України, публічно оголошується Президентом України на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України", - додають на сайті глави держави.

Як повідомляв Укрінформ, на сайті Президента України 25 вересня 2019 року було зареєстровано електронну петицію за позбавлення Віктора Медведчука звання "Заслужений юрист України". Її автором є Грезєв Владислав Валерійович.