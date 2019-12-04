СБУ спростовує інформацію про обшук у Медведчука

У СБУ спростували інформацію про обшуки в офісі у голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" народного депутата Віктора Медведчука.

Про це повідомила у Facebook речниця СБУ Олена Гітлянська.

"Будь ласка, не розповсюджуйте інформацію, де я начебто підтвердила обшуки у Медведчука. Це не відповідає дійсності. Сподіваюся, що журналіст просто переплутав "ні" з "так". І не дочув, що я зауважила, що слідчі дії відбуваються в іншому приміщені і стосунку до політика не мають", - написала вона.

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Раніше деякі ЗМІ повідомили, що начебто нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Рената Кузьміна СБУшники з автоматами не пустили в будівлю, де розташований офіс глави політради ОПЗЖ Віктора Медведчука.