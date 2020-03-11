"ЄС" і "Голос" засуджують московський вояж Медведчука і Кº

Партія "Європейська солідарність" вимагає реакції Президента, СБУ, керівництва Верховної Ради та парламентських фракцій на візит представників партії "Опозиційна платформа - За життя" у Москву.

Про це йдеться у заяві пресслужбі політсили, оприлюдненій 11 березня.

"З початку березня на фронті від рук російських окупантів на Донбасі загинули 11 українських воїнів, ще десятки отримали поранення і травми. У цей же час делегація "Опозиційної платформи – За життя" відвідує Держдуму, яка направила російські війська на територію Україні, і Кремль, де сидить ідеолог війни проти нашої держави", - йдеться у заяві.

Як наголошується, "Європейська солідарність" "розцінює ці дії як свідому провокацію, публічне висловлення неповаги ЗСУ, родинам загиблих і поранених, як підігрування агресору і спробу відбілити його в очах українського суспільства".

"Ми висловлюємо своє несприйняття політики ОПЗЖ і вважаємо, що прямі контакти з керівництвом країни-агресора є зрадою національних інтересів України", - наголошується у заяві "ЄС".

Політсила також вимагає від Президента Володимира Зеленського публічної реакції на ці дії, "тим більше, ще у вересні він, під час марафону з журналістами, обіцяв надати суспільству результати розслідувань фінансування певних прокремлівських проєктів".

"Ми чекаємо негайної реакції Служби безпеки України, й вимагаємо від СБУ, ДБР негайно розпочати розслідування щодо контактів представників ОПЗЖ у російській владі, їхнього допуску до інформації, яка становить державну таємницю, та справжніх намірів цих політиків в їхньому так званому "діалозі" з Москвою. Вимагаємо від керівництва Верховної Ради України, а також усіх інших депутатських фракцій та груп дати свою політичну оцінку цим подіям", - зазначили в ЄС.

Візит членів ОПЗЖ до Москви та переговори з депутатами Держдуми засуджує й політична партія "Голос". Більше того, політсила закликає ув'язнювати політиків за такі дії на строк до 15 років.

"Ув'язнення строком від 13 до 15 років з можливою конфіскацією майна. Саме це повинно загрожувати політикам, які називають себе українськими, але при цьому їздять на сепаратні перемовини з Росією", - акцентують у політсилі.

Депутат від "Голосу" Андрій Осадчук пояснює, що така норма щодо кримінальної відповідальності за несанкціоновані переговори з ворогом закладена в законопроєкті №2612 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сепаратних переговорів з представниками держави-агресора", який "Голос" вніс у парламент минулого року.

"Партія влади блокує його проходження і ухвалення. І ми змушені спокійно спостерігати, як проросійська партія ОПЗЖ їздить у Москву і хвалиться розмовами з урядовцями ворога. І це в той самий день, коли ми дізналися про загибель трьох українських воїнів під час нового загострення на фронті. Загострення, яким командують безпосередньо з Москви. Якщо влада блокує покарання за сепаратні переговори, яких ще доказів потрібно, щоб ми зрозуміли: проросійський реванш — це не жарт, а реальна загроза. І проти неї треба об'єднуватися та боротися", — написав Осадчук на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що делегація українських народних депутатів від "Опозиційної платформи – За життя" зустрілася з депутатами Державної думи Росії в Москві. У партії заявили, що сторони обговорювали створення "парламентського виміру нормандського формату" в рамках роботи міжфракційного депутатського об'єднання "Міжпарламентський діалог в ім'я миру: Україна – Росія – Німеччина – Франція", створеного у Верховній Раді 12 листопада 2019 року.

Фото: ОПЗЖ