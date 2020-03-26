Геращенко передав в АМКУ інформацію про “стрибки” цін на продукти
Про це він повідомив у Facebook.
"Передав голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптові компанії, які дозволяють собі різко і необгрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, що становлять основу продуктового кошика простих українців", - написав Геращенко.
Він наголосив, що в Україні запасів зерна, круп, цукру достатньо для того, щоб багато місяців забезпечувати населення.
"Чекаю початку антимонопольного розслідування АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків", - заявив заступник міністра.
Він також опублікував аналітику із завищення цін - "для того, щоб ЗМІ і суспільство могли контролювати хід і результати розслідування".