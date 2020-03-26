Геращенко передав в АМКУ інформацію про “стрибки” цін на продукти

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко передав в Антимонопольний комітет інформацію про факти необгрунтованого підвищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків, і чекає проведення розслідування.

Про це він повідомив у Facebook .

"Передав голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву аналітичну інформацію про оптові компанії, які дозволяють собі різко і необгрунтовано підвищувати ціни на продукти харчування та овочі, що становлять основу продуктового кошика простих українців", - написав Геращенко.

Він наголосив, що в Україні запасів зерна, круп, цукру достатньо для того, щоб багато місяців забезпечувати населення.

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"Чекаю початку антимонопольного розслідування АМКУ за фактами різкого, необґрунтованого завищення цін на продукти першої необхідності, що могло стати результатом змови великих оптовиків", - заявив заступник міністра.

Він також опублікував аналітику із завищення цін - "для того, щоб ЗМІ і суспільство могли контролювати хід і результати розслідування".