Експерти пояснили зростання цін на імпортні овочі та фрукти в Україні

Уряд Туреччини під час карантину суттєво обмежив доступ до країни іноземних перевізників, що суттєво вплинуло на ціни деяких овочів та фруктів на ринку України.

Про це повідомляє ОРСП "Шувар".

«Доставки з Туреччини – проблемне питання сьогодні, разом із падінням курсу гривні це дуже впливає на ціни. По таких позиціях як лимон та інші цитрусові, вже наступного тижня ціни можуть суттєво зрости. По помідору взагалі можливе встановлення багаторічного цінового рекорду», - кажуть трейдери найбільшого в Західній Україні гуртового ринку ОРСП «Шувар», м. Львів.

Згідно з даними департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» станом на 25 березня 2020 року гуртові ціни на лимон в Україні сягнули безпрецедентних показників 80-85 грн/кг. Крім вищезазначених факторів на ціни впливає надзвичайний попит: українці під час карантину намагаються більше вживати лимонів для підвищення імунітету. Ціни на помідори тільки почали зростати, за останню добу ці фрукти подорожчали на 10-15% до 38-40 грн/кг. Приблизно на стільки ж подорожчали турецькі мандарини.

«Туреччина є головним постачальником тепличних овочів та цитрусових в Україну. По тепличних огірках нам сьогодні вдається закрити внутрішню потребу власною продукцією - на ринки масово вийшли дрібні виробники з Півдня та Закарпаття. А помідори українські теплиці почнуть збирати ближче до середини квітня. Найближчі 2 тижні ціни в Україні будуть залежати від можливості поставок з Туреччини, з цієї країни ми завозимо 95% всіх імпортних томатів. Також з Туреччини ми імпортуємо понад 90% всіх лимонів», - зазначила керівник департаменту «Аналітика» ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.