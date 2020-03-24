В АМКУ зафіксували подорожчання крупів, овочів та картоплі

Антимонопольний комітет фіксує подорожчання у деяких регіонах з початку березня гречаної крупи більш як на 50%, пшона – на 24%, цукру - на 16%.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Станом на сьогодні в деяких регіонах ми бачимо, що з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно – на 24%, цукор на 16%. Значне підвищення цін зафіксовано в деяких мережах і на овочі: майже на 60% подорожчала картопля, вдвічі піднялися ціни на цибулю та моркву", - йдеться у повідомленні.

В яких конкретно регіонах і в яких мережах зафіксоване підвищення цін, в АМКУ не зазначили.

Водночас Комітет вимагає від торговельних мереж оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на продовольство.

"Задля виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції Комітет вимагає від харчових рітейлерів оперативно надавати повну інформацію про закупівельні та роздрібні ціни на крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші види м’яса, овочі тощо", - наголосили в АМКУ.

У пресслужбі запевнили, що всі органи Антимонопольного комітету – центральний апарат і територіальні відділення – продовжують виконувати всі свої функції; їхні контактні дані не змінилися.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня 2020 року запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Мер Києва Віталій Кличко 24 березня закликав власників торговельних мереж не піднімати ціни в період карантину. Оскільки міська влада не має можливості контролювати ціни, він пообіцяв звернутися до Антимонопольного комітету, аби там розглянули питання підняття цін у деяких торговельних мережах.