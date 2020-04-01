“Припиніть вештатися”: Кличко каже, що коронавірус “розповзається” Києвом

Більш ніж половина киян, у яких коронавірус підтвердився за минулу добу, були інфіковані вже в Україні.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більш ніж половина киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі України останнім часом не виїжджали. Тобто, вони були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус розповзається й охоплює місто", - сказав Кличко.

Він додав, що з 25-ти нових хворих, 12 чоловіків віком від 23 до 71 року та 12 жінок – від 21 до 80 років. Також є одна дитина, якій трохи більше як рік. З 25 хворих госпіталізували 15.

За словами Кличка, міська влада вчасно запровадила обмежувальні заходи попри те, що багатьом киянам це не до вподоби. "Якби ми цього не зробили раніше і ще почекали б, то сьогодні картина була б зовсім іншою. Усім, хто каже: «не вірю в загрозу - і це не про мене» скажу: спустіться на землю. Припиніть вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запровадили, щоб вас врятувати" - наголосив Кличко.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій - 104, Тернопільській - 98, Івано-Франківській - 64 областях.

Станом на ранок 1 квітня у світі зафіксовано 858 892 випадки коронавірусу, 178 100 пацієнтів одужали, летальних випадків - 42 158.