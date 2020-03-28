За порушення карантину поліція склала понад 2,7 тис. протоколів

По всій Україні поліцейські склали більше 2700 адміністративних протоколів за порушення правил карантину.

Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції.

"Станом на 27 березня поліцейські склали 2719 адміністративних протоколів за ст. 443 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Найбільше протоколів - 448 - складено у Дніпропетровській області. Далі по регіонах статистка розподіляється таким чином: 289 – у Києві, 188 – у Донецькій, 178 – у Харківській, 165 – у Запорізькій, 164 – у Київській, 153 – в Одеській, 118 – у Вінницькій, 100 – у Чернівецькій, 99 – у Рівненській, 97 – у Чернігівській, 96 – у Черкаській, 94 – у Херсонській, 91 – у Львівській, 65 – у Сумській, 52 – у Миколаївській, 44 – у Полтавській, 43 – у Кіровоградській, 42 – у Волинській, 41 – у Івано-Франківській, 38 – у Луганській, 34 – у Житомирській, 31 – у Хмельницькій, 25 – у Закарпатській, 24 – у Тернопільській областях.

Також до ЄРДР внесено відомості щодо 28 фактів, пов’язаних із карантинними обмеженнями.

Як зазначають у поліції, відповідно до ст. 44-3 КУпАП, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Статтею 325 ККУ порушення правил та норм, установлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі від п’яти до восьми років.