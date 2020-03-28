На Херсонщині на самоізоляції перебувають 890 осіб

На Херсонщині на самоізоляції перебувають 890 осіб

Коронавірус
Укрінформ
На Херсонщині, де виявлений один випадок захворювання на коронавірус, на самоізоляції та під особливим наглядом медиків загалом перебувають 890 осіб.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

"На сьогоднішній день у регіоні зафіксовано 1 випадок захворювання на коронавірус. Є 10 підозр щодо можливого інфікування Covid-19. Очікуємо результати досліджень. За інформацією закладів охорони здоров’я та Державної прикордонної служби, на самоізоляції та під особливим наглядом медиків перебувають 890 осіб", - йдеться у повідомленні.

В області для обсервації визначено 49 об’єктів загальною місткістю 27 900 ліжко-місць, для госпіталізації – 15 об’єктів загальною місткістю 1 690 ліжко-місць. У наявності 60 палат/боксів для розміщення хворих. Всього в області працюють 42 лікарі-інфекціоністи.

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Як раніше повідомляв Укрінформ, у Генічеську підтверджена коронавірусна інфекція у молодої жінки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. У місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції, медики, які з нею контактували - на обсервації. Результати експрес-тестів на коронавірус, проведених 22 особам, які контактували з хворою, виявилися негативними.

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На Херсонщині поліція посилила карантині заходи на в'їзді-виїзді з міста Генічеська та на межі із Запорізькою областю. В області працює Єдиний антикризовий штаб, який об’єднав волонтерів та бізнес з метою забезпечення груп ризику гуманітарною допомогою в умовах карантину.

Як повідомлялося, за станом на 10:00 28 березня в Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них 8 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина).

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