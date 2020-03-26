На Херсонщині усіх вагітних та хворих на пневмонію протестують на коронавірус

На Херсонщині усіх вагітних та хворих на пневмонію протестують на коронавірус

Укрінформ
На Херсонщині всім вагітним та хворим із пневмонією, які перебувають на лікуванні в медзакладах області, проведуть обстеження експрес-тестами на коронавірус.

Про це на онлайн-брифінгу 26 березня заявив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Незалежно від того, є ознаки захворювання чи немає ознак захворювання у вагітних, із сьогоднішнього дня вони пройдуть всі обстеження швидкими тестами на наявність коронавірусної інфекції. З сьогоднішнього дня всі хворі, які знаходяться в закладах охорони здоров’я області з пневмонією, також пройдуть це обстеження, їм проведуть обстеження не лише швидкими тестами, але й тест-системами, які безпосередньо виявляють вірус», - зазначив Короленко.

За його словами, область отримала «достатню кількість» швидких тестів та «достатню кількість на сьогоднішній день» тест-систем для дослідження у лабораторії. Є лабораторія, з відповідним обладнанням та приміщенням, де можна проводити дослідження, це дозволить зекономити час, адже раніше такі аналізи направляли у Київ. Цей аналіз вже робиться в області.

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Як повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ на Херсонщині підтверджено коронавірусну інфекцію у місцевої жительки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Її родина перебуває на самоізоляції, на обсервації також медики, які з нею контактували.

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