На Херсонщині усіх вагітних та хворих на пневмонію протестують на коронавірус

На Херсонщині всім вагітним та хворим із пневмонією, які перебувають на лікуванні в медзакладах області, проведуть обстеження експрес-тестами на коронавірус.

Про це на онлайн-брифінгу 26 березня заявив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Незалежно від того, є ознаки захворювання чи немає ознак захворювання у вагітних, із сьогоднішнього дня вони пройдуть всі обстеження швидкими тестами на наявність коронавірусної інфекції. З сьогоднішнього дня всі хворі, які знаходяться в закладах охорони здоров’я області з пневмонією, також пройдуть це обстеження, їм проведуть обстеження не лише швидкими тестами, але й тест-системами, які безпосередньо виявляють вірус», - зазначив Короленко.

За його словами, область отримала «достатню кількість» швидких тестів та «достатню кількість на сьогоднішній день» тест-систем для дослідження у лабораторії. Є лабораторія, з відповідним обладнанням та приміщенням, де можна проводити дослідження, це дозволить зекономити час, адже раніше такі аналізи направляли у Київ. Цей аналіз вже робиться в області.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ на Херсонщині підтверджено коронавірусну інфекцію у місцевої жительки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Її родина перебуває на самоізоляції, на обсервації також медики, які з нею контактували.