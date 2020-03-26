Стан жительки Генічеська, хворої на коронавірус, задовільний

Стан здоров’я жительки Генічеська, в якої підтверджена коронавірусна інфекція, ближче до задовільного, вона перебуває у лікарні.

Про це на онлайн-брифінгу заявив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко.

«На сьогодні у неї перебіг (хвороби - ред.) ближче до задовільного, температура 37,2», - зазначив Короленко.

За його словами, жінка справді повернулася з-за кордону і звернулася до медиків через підвищену температуру, вона була госпіталізована в базовий заклад, який визначений для лікування хворих на коронавірусну інфекцію. 25 березня надійшли результати досліджень, проведених у Києві, що підтвердили у неї коронавірусну інфекцію. Жінка отримує лікування за рахунок бюджетних коштів.

Наразі її родина, зокрема й діти, на самоізоляції, соцпрацівники доправляють їм продукти, за їх станом здоров’я стежать медики.

На обсервації медики, які з нею контактували (вони продовжують працювати), також взяті на облік інші люди, що мали з нею контакти.

Жінка знаходитиметься у стаціонарі і отримувати відповідне лікування до повного одужання, що буде підтверджено клінічно і лабораторно.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ підтверджена коронавірусна інфекція у молодої жінки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Наразі у місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції.