На Херсонщині поліція посилила карантинні заходи на блокпостах
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Укрінформ
На Херсонщині поліція посилила карантині заходи на в'їзді-виїзді з міста Генічеська, де зафіксовано один випадок коронавірусної інфекції та на межі з Запорізькою областю.
Про це поліція Херсонської області повідомляє у Facebook.
«Щодня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з міста Генічеська у трьох напрямках: зі сторони Арабатської Стрілки, Азовського та Новоолексіївки чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники та медики. На постах здійснюється бактерицидна обробка автомобілів та перевіряється температура тіла у водія та пасажирів. Також посилили карантині заходи на межі з Запорізькою областю, де чергують три рухомих пости працівників поліції, посилених працівниками ДСНС», - йдеться у повідомленні.
В Україні зареєстровано 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.