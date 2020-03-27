На Херсонщині поліція посилила карантинні заходи на блокпостах

На Херсонщині поліція посилила карантині заходи на в'їзді-виїзді з міста Генічеська, де зафіксовано один випадок коронавірусної інфекції та на межі з Запорізькою областю.

Про це поліція Херсонської області повідомляє у Facebook.

«Щодня на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з міста Генічеська у трьох напрямках: зі сторони Арабатської Стрілки, Азовського та Новоолексіївки чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники та медики. На постах здійснюється бактерицидна обробка автомобілів та перевіряється температура тіла у водія та пасажирів. Також посилили карантині заходи на межі з Запорізькою областю, де чергують три рухомих пости працівників поліції, посилених працівниками ДСНС», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ, де виявили перший випадок коронавірусу на Херсонщині, встановили блокпости.

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В Україні зареєстровано 218 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції.