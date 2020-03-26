На Рівненщині встановили 12 карантинних блокпостів
Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.
«На в’їзді-виїзді з області з 27 березня діятимуть 12 блокпостів. Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду», - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що враховуючи початок весняно-польових робіт, в області працюватимуть магазини, що продають насіння, посівний матеріал та агрохімікати, за умови суворого дотримання усіх санітарних та протиепідемічних норм.
За даними Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України з початку карантину в області не зареєстровано жодної підозри захворювання на коронавірус.
Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.
Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.
Фото: charivne.info