На Рівненщині встановили 12 карантинних блокпостів

Дванадцять блокпостів та чергування патрулів організували у Рівненській області у рамках боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На в’їзді-виїзді з області з 27 березня діятимуть 12 блокпостів. Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що враховуючи початок весняно-польових робіт, в області працюватимуть магазини, що продають насіння, посівний матеріал та агрохімікати, за умови суворого дотримання усіх санітарних та протиепідемічних норм.

За даними Рівненського обласного лабораторного центру МОЗ України з початку карантину в області не зареєстровано жодної підозри захворювання на коронавірус.

Читайте також: Рівненщина може долучитися до міжнародного туристичного проєкту

Як повідомлялося, 25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.

Фото: charivne.info