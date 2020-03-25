Рівненщина може долучитися до міжнародного туристичного проєкту

Управління культури і туризму Рівненської ОДА подало заявку на участь у міжнародній програмі Horizon 2020.

У разі перемоги область стане партнером проєкту «Соціальні інновації та технології для сталого зростання через розвиток культурного туризму», повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У його (проєкту – ред.) межах 20 партнерів із 10 країн хочуть об’єднати зусилля задля урівноваження туристичних потоків в Європі та гармонізації розвитку туристичних територій. Ідея полягає в напрацюванні дієвої моделі розвитку комплексних міжнародних туристичних продуктів, які вже існують, але не є ефективними на практиці через нерівномірність розвитку локальних туристичних продуктів» , – йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ОДА, один із прикладів – Via Regia – найдовший сухопутний історичний шлях, що з’єднував Східну та Західну Європу. Сьогодні він функціонує як культурний шлях Ради Європи, що символізує єдність та покликаний популяризувати історико-культурну спадщину країн, через які проходить. У той час як його відомі туристичні локації є перевантажені туристами, такі території як Рівненщина залишаються поза увагою подорожувальників. На вирішення цієї проблеми й спрямований проєкт.

Читайте також: На Прикарпатті хочуть віртуалізувати ще 10 туристичних атракцій

«Рівненщина давно і наполегливо намагалася долучитися до світових процесів розвитку культурного туризму. Управління культури і туризму ОДА зробило вагомий крок у цьому напрямку, напрацювавши разом з німецькими партнерами пропозицію, що стане одним із семи пілотних кейсів глобального проєкту. Саме на нашій території апробуватиметься інноваційна модель розвитку, що буде напрацьована в ході реалізації проєкту. Нашим завданням буде не лише прийняти результати напрацювань, а й запропонувати їх належну оцінку у вигляді пропозицій та коригувань, результатів з впровадження. Враховуючи той факт, що Рівненщина – єдиний партнер з боку України, цей проєкт – не лише можливість заявити про себе і стати частиною інноваційних процесів, а ще й відповідальність за створення прикладної європейської моделі розвитку територій», – наголосив заступник голови ОДА Сергій Гемберг.

Варто зазначити, що за напрямком «Інноваційні підходи до розвитку міст та територій через культурний туризм» програми Horizon 2020 чимала конкуренція – 86 поданих проектів, з яких переможуть лише два.