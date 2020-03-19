На Прикарпатті хочуть віртуалізувати ще 10 туристичних атракцій
Укрінформ
На Івано-Франківщині триває процес віртуалізації найцікавіших туристичних об’єктів області.
Про це повідомив начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко в Facebook.
«Як і обіцяли – ми плануємо продовжити віртуалізовувати найцікавіші об'єкти Івано-Франківщини для зручності туристів. У 2020 р. маємо зробити 10 локацій», – написав Передерко.
До списку вже потрапили такі атракції:
- Ландшафтний заказник «Цапове» (Цапові скелі).
- Ландшафтний заказник «Бовкоти» (урочище Бовкоти).
- Лісовий заказник «Терношори» (Терношорська Лада).
- Лужківський водоспад.
- Геологічна пам'ятка природи «Скельний коридор Довбушанки» (святилище Довбушеві комори).
- Угорські скелі.
За словами Передерка, торік за сприяння громад спільно з фотографом Google Дмитром Малишевим в області зробили 15 віртуальних турів. Їх можна знайти на головному туристичному порталі області – www.iftourism.com.
Фото: iftourism.com