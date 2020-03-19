На Прикарпатті хочуть віртуалізувати ще 10 туристичних атракцій

На Прикарпатті хочуть віртуалізувати ще 10 туристичних атракцій

Укрінформ
На Івано-Франківщині триває процес віртуалізації найцікавіших туристичних об’єктів області.

Про це повідомив начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко в Facebook.

«Як і обіцяли – ми плануємо продовжити віртуалізовувати найцікавіші об'єкти Івано-Франківщини для зручності туристів. У 2020 р. маємо зробити 10 локацій», – написав Передерко.

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До списку вже потрапили такі атракції:

  • Ландшафтний заказник «Цапове» (Цапові скелі).
  • Ландшафтний заказник «Бовкоти» (урочище Бовкоти).
  • Лісовий заказник «Терношори» (Терношорська Лада).
  • Лужківський водоспад.
  • Геологічна пам'ятка природи «Скельний коридор Довбушанки» (святилище Довбушеві комори).
  • Угорські скелі.

За словами Передерка, торік за сприяння громад спільно з фотографом Google Дмитром Малишевим в області зробили 15 віртуальних турів. Їх можна знайти на головному туристичному порталі області – www.iftourism.com.

Фото: iftourism.com

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