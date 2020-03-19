На Прикарпатті хочуть віртуалізувати ще 10 туристичних атракцій

На Івано-Франківщині триває процес віртуалізації найцікавіших туристичних об’єктів області.

Про це повідомив начальник відділу туризму управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації Віталій Передерко в Facebook.

«Як і обіцяли – ми плануємо продовжити віртуалізовувати найцікавіші об'єкти Івано-Франківщини для зручності туристів. У 2020 р. маємо зробити 10 локацій», – написав Передерко.

До списку вже потрапили такі атракції:

Ландшафтний заказник «Цапове» (Цапові скелі).

Ландшафтний заказник «Бовкоти» (урочище Бовкоти).

Лісовий заказник «Терношори» (Терношорська Лада).

Лужківський водоспад.

Геологічна пам'ятка природи «Скельний коридор Довбушанки» (святилище Довбушеві комори).

Угорські скелі.

За словами Передерка, торік за сприяння громад спільно з фотографом Google Дмитром Малишевим в області зробили 15 віртуальних турів. Їх можна знайти на головному туристичному порталі області – www.iftourism.com.

Фото: iftourism.com