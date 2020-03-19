Мініатюрне Закарпаття й листівки з аудіогідами: як в області зацікавлюватимуть туристів

Український культурний фонд визначив 10 проєктів-переможців за програмою "Культура. Туризм. Регіони" в Закарпатській області.

Про це повідомляє Туристичний інформаційний центр "Турінформ Закарпаття".

"Український культурний фонд підтримав на Закарпатті ініціативи 10 організацій, що подали свої проєкти по програмі "Культура. Туризм. Регіони", у рамках яких буде створено нові культурні маршрути, мистецькі заходи, музеї та фестивалі", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за результатами оцінки найвищу кількість балів отримали такі проєкти: унікальні туристичні маршрути "Пізнай Ужгород" в інтерактивних листівках з аудіогідами, інноваційний культурний маршрут "Шлях закарпатського живопису", реміснича мануфактура "Паланок", "Чендей Фест", формування культурного маршруту "Шлях гуні", створення музею гуцульської бриндзі в Рахові, фольк-фешн-фест 2020 "Гуцульська ватра", проєкти "Невицький замок – історії забутих предків", "Ужгород в обличчях", музей мініатюр туристичних об’єктів Закарпаття.

Ці проєкти культури та туризму Закарпаття загалом профінансують на 5 мільйонів гривень.

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Зазначається, що програма "Культура. Туризм. Регіони" покликана посилити туристичну привабливість регіонів шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та генерування конкурентоспроможних культурних продуктів. Програма розроблена для спільного пілотного проекту УКФ, Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" (КЕУ), SME.DO (офіс розвитку малого та середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства). Для пілотного проекту обрано Програмою КЕУ дві області: Закарпатську та Одеську.

Як повідомляв Укрінформ, загалом на розгляд за програмою "Культура. Туризм. Регіони" було подано 34 проєкти з різних міст двох пілотних областей України.