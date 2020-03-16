Для Калуша створили туристичні листівки
Про це повідомляє портал «Калуш туристичний».
«10 березня до Калуша прибули поштові листівки, які були придбані за кошти програми туристичного розвитку міста на 2017-2021 роки», – йдеться в повідомленні.
За словами головного спеціаліста з туризму в управлінні економічного розвитку міста Віктора Павліва, загальна кількість листівок – 1 000 штук. З обох сторін міститься текст українською та англійською мовами. У ньому можна знайти короткі історичні відомості про розвиток солеваріння в Калуші.
Зазначається, що дизайн кольорових листівок розробив калуський художник Мирослав Гаталевич. На малюнку можна побачити частинку калуської шахти й промислову ратушу.
З іншого боку – фото калійного комбінату і коротка довідка про розвиток солеваріння в Калуші.
Розповсюджуватимуть листівки безкоштовно в готелях. Також їх даруватимуть делегаціям, які відвідують Калуш.
Презентуватимуть поштові листівки на туристичній виставці «Калуш: весна-літо 2020», яка запланована на 4-5 квітня.