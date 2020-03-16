Для Калуша створили туристичні листівки

У місті Калуш Івано-Франківської області випустили поштову листівку, присвячену калійному промислу міста.

Про це повідомляє портал «Калуш туристичний».

«10 березня до Калуша прибули поштові листівки, які були придбані за кошти програми туристичного розвитку міста на 2017-2021 роки», – йдеться в повідомленні.

За словами головного спеціаліста з туризму в управлінні економічного розвитку міста Віктора Павліва, загальна кількість листівок – 1 000 штук. З обох сторін міститься текст українською та англійською мовами. У ньому можна знайти короткі історичні відомості про розвиток солеваріння в Калуші.

Зазначається, що дизайн кольорових листівок розробив калуський художник Мирослав Гаталевич. На малюнку можна побачити частинку калуської шахти й промислову ратушу.

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З іншого боку – фото калійного комбінату і коротка довідка про розвиток солеваріння в Калуші.

Розповсюджуватимуть листівки безкоштовно в готелях. Також їх даруватимуть делегаціям, які відвідують Калуш.

Презентуватимуть поштові листівки на туристичній виставці «Калуш: весна-літо 2020», яка запланована на 4-5 квітня.