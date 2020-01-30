Бойківський колорит популяризуватимуть за допомогою туристичного кластера

У Долинському районі Івано-Франківської області створили перший туристичний кластер, що отримав назву "Бойківський колорит".

Про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".

"Об’єднання суб’єктів туристичної діяльності зареєстроване у формі громадської організації "Кластер сільського туризму "Бойківський колорит" 26 грудня 2019 року. Кластер сільського туризму "Бойківський колорит" охоплює 29 представників туристичного бізнесу Долинського району, що надають послуги проживання, харчування, організовують активний відпочинок та рекреацію відвідувачів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кластер створений для розвитку і популяризації сільського туризму на території Долинського району, реалізації спільних маркетингових заходів, організації відпочинку туристів.

Ініціатором об’єднання в туристичний кластер стала Оксана Клебан – господиня сільської садиби у с. Старий Мізунь, керівник відокремленого підрозділу ГО "Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні" в Івано-Франківській області й голова Громадської ради з питань добровільної категоризації індивідуальних засобів розміщення (туристичних садиб) в області.

Упродовж 2019 року представники туристичного бізнесу, які об'єднались в кластер, брали участь у різноманітних промоційних заходах, навчаннях, організували три гастрономічні фестивалі: "Бойківський борщ", "Дари Карпатського лісу", та "Бульб’яні прироги бойківські".