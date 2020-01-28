На Прикарпатті видали оновлений "Калуш туристичний"

У Калуші, що на Івано-Франківщині, презентували оновлений туристичний довідник та майбутній веломаршрут до Підгірок і Височанських дубів.

Як повідомляють "Вікна", у виданні зібрано дані про історичні споруди міста, визначні місця, події, культурно-розважальні та відпочинкові заклади, а також корисна довідкова інформація для туристів.

За словами головного спеціаліста відділу розвитку підприємництва управління економічного розвитку міста Калуської міськради Віктора Павліва, сьогоднішній "Калуш туристичний" – це оновлене торішнє видання. Його доповнили інформацією про заклади харчування, заклади культури, додали календар подій на 2020 рік, контакти міського РАЦСу та номери телефонів пошуково-рятувальних відділень в Івано-Франківській області.

Крім того, під час презентації йшлося про те, що в Калуші розробляють веломаршрут до Підгірок і Височанських дубів, який планують додати до наступного довідника.

Віктор Павлів нагадав, що вперше довідник презентували торік. Його видали за бюджетні кошти за туристичною програмою. Тираж становив 1000 примірників вартістю 12 900 грн. Мети покрити витрати не ставили, адже брошуру розповсюджували безкоштовно в готелях, закладах громадського харчування і на туристичних виставках. Проте, за словами упорядника, довідник окупився тим, що популяризував місто й додав йому іміджу. Про це свідчать і масові завантаження туристичного видання з офіційних сайтів Калуської міської ради та сайту "Калуш туристичний".

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Старший науковий співробітник краєзнавчого музею Калущини Іван Тимів наголосив, що путівник містить усю узагальнену інформацію про місто, що корисно як для українських, так і для іноземних туристів. На його думку, найближчим часом було б доречно перекласти тексти англійською та польською мовами.

Довідник розповсюджується безкоштовно і буде доповнюватися новою інформацією щороку. Для того, щоб отримати брошуру, потрібно звернутися в управління економічного розвитку Калуша або до Калуської центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка.

Калуш − місто обласного підпорядкування, розташоване на північному заході Івано-Франківської області, із 67,6 тис. жителів. Завдячує розвитком своїм предкам, які започаткували видобуток солі, пивоваріння, лиття дзвонів та створили місту вже на той час славу великого промислового і культурного центру. Важливим фактором заселення краю були поклади солей, відомі на Калущині ще в 1387 році.

Фото: vikna.if.ua