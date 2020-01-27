Туристичний потенціал Прикарпаття презентували у США

Івано-Франківська область взяла участь у найбільшій у Північній Америці туристичній виставці The New York Times Travel Show 2020, що завершується в Нью-Йорку.

Як повідомляє "Івано-Франківщина туристична", на об’єднаному стенді України Івано-Франківську область презентувала Агенція регіонального розвитку.

"Кількість відвідувачів українського стенду зросла. І цьому передує не один рік роботи не лише на туристичних майданчиках, а загалом в інформаційній площині. Особливо відпочинком в Карпатах та подорожами до Західної України цікавляться американці. І шукають не так дешевий відпочинок, адже Україна довгий час вважалася місцем недорогих вакацій, а цікавляться культурою, традиціями та історією. Особливо у контексті останніх подій. США – країна, побудована емігрантами, зокрема українськими, а довідатися, звідки ти родом, хто були твої предки, дослідити своє рідне, хоч давно втрачене – це те, до чого кожен приходить у своєму житті. Наш меседж для американців: досліди своє українське коріння з нами! І ви знаєте – це працює! Кожен третій відвідувач нашого стенду розповідав, що його предки родом з України, а щонайчастіше саме з нашого краю", – розповів директор Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області Віктор Вінтоняк.

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Для американців партнери Туристичної ради Івано-Франківської області – управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації, Яремчанська міська рада, місцевий туроператор – підготували пропозиції культурно-пізнавальних, ностальгійних турів, пішохідних мандрівок Карпатами тощо.

Учасники The New York Times Travel Show 2020 від Івано-Франківщини наголосили на зростанні інтересу з боку місцевих блогерів, журналістів й інших відвідувачів виставки до України цьогоріч.

Фото: iftourism.com