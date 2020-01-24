Луцьк представляє свій туристичний потенціал у Литві

Обласний центр Волині презентує свій туристичний потенціал на Міжнародній виставці ADVENTUR 2020 у Вільнюсі.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міськради.

"Новий туристичний рік управління туризму та промоції міста розпочинає з презентації Луцька на Міжнародній виставці ADVENTUR 2020 у місті Вільнюс. Упродовж трьох днів, 24-26 січня, представниці управління популяризуватимуть Луцьк, представлятимуть його туристичний потенціал, основні події 2020 року, розповідатимуть про спільну історико-культурну спадщину та знайомитимуть з новими туристичними пропозиціями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міська рада вже вдруге презентує обласний центр Волині на цій виставці.

"Завдяки активній інформаційній роботі зацікавленість литовців Луцьком і його історико-культурною спадщиною зростає, а кількість литовських туристів щороку збільшується", - пише пресслужба.

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Міжнародна виставка ADVENTUR – одна з найбільших у країнах Балтії. На заході цьогоріч буде представлено понад 300 учасників з 20 країн світу. Участь у виставці беруть представники національних та регіональних туристичних агентств, готелів, авіаліній, туроператорів та посольств іноземних держав. Це місце зустрічі для міжнародного, регіонального та місцевого туристичного бізнесу.

Виставка дає можливість професіоналам галузі туризму зустрітися з колегами, покупцями, посередниками і постачальниками, а також обговорити основні туристичні тренди поточного року та переваги відпочинку в окремих містах та регіонах.

Фото: Луцька міськрада