Туристам покажуть 52 стилі життя в Карпатах

В Івано-Франківську презентували транскордонний проєкт «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці». Його мета – запропонувати туристам цікаво провести 52 вікенди в чотирьох країнах.

Про це в Івано-Франківську під час презентації розповіла експерт Туристичної асоціації Івано-Франківщини Лада Маланій, передає кореспондент Укрінформу.

«Проєкт цікавий тим, що демонструє повноцінне партнерство чотирьох транскордонних країн… Ідея про 52 вікенди отримала життя. Як провести вікенди, справа кожної людини. Можна просто вдома сидіти на дивані, а можна насолодитися тим, що відкриваєш для себе Карпати…Ми знаємо, який мають вигляд наші старі хати, як готувати кутю, як косити сіно, але пів світу цього не знає. Відкрити ці можливості для відпочивальників, ділитися інформацією про ці принади, відкривати забуті традиції як повноцінні туристичні продукти – це наше завдання в проєкті», - говорить Маланій.

За її словами, кожна з чотирьох країн – Україна, Угорщина, Румунія та Словаччина – береться створити свої 13 нових туристичних продуктів. Не виключено, що їх об’єднають в один, а кількість регіонів зростатиме. Так українська сторона, окрім гірських районів Прикарпаття, хоче долучити до проєкту цікавинки у Закарпатській області. Нині, зазначає експерт, пошуки лише розпочинаються, а всі відкриття – попереду.

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«Насамперед маємо віднайти ці стилі життя, людей, які є носіями нематеріальної спадщини, й допомогти їм розвиватися – зробити усе, щоб ці надбання, інколи навіть архаїчні й такі, які можуть зникнути, стали повноцінним туристичним продуктом і конкурентоздатним», – зазначила Маланій.

На всіх людей, які долучаться до проєкту, чекає спеціальне навчання та обмін досвідом про роботу в туристичному бізнесі. Експерти припускають, це допоможе не лише вберегти українську спадщину, але й, в окремих випадках, затримати людей, які в пошуку роботи нині залишають свою країну.

Завершити свій проєкт про 52 стилі життя в Карпатах експерти хочуть міжнародним форумом транскордонного туризму, але до цього – обов’язково створити онлайнмузей, який і допоможе туристам знайти для себе цікаву мандрівку в гори на вікенд. Адже більшість людей, стверджують експерти, нині шукають собі відпочинок саме в інтернеті.

Відомо, що проєкт «52 стилі життя в Карпатах: відродження традиційних культур праці» триватиме до 2021 року. На його реалізацію українська сторона отримала з боку ЄС близько 260 тисяч євро.