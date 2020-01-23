На Закарпатті запускають перший у країні лижний патруль

На гірськолижному курорті Красія з суботи, 25 січня, щовихідних почне працювати лижний патруль, який стежитиме за порядком та безпекою.

Про це йшлося на засіданні в Ужгородському прес-клубі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Гірськолижний курорт Красія спільно з Управлінням патрульної поліції в Закарпатській області запускають лижний патруль, який стежитиме за порядком та безпекою. Запуск першого в Україні патруля проходить під егідою проєкту "Пізнай патрульну поліцію" та проєкту "Вікенд з патрульною поліцією", який працює з 2016 року у різних форматах. Відтак, упродовж вихідних до закінчення зимового сезону 5-7 поліцейських спостерігатимуть за ситуацією безпосередньо на горі", – розповів представник гірськолижного комплексу Ернест Завадський.

За його словами, це соціальний проєкт, поліцейські беруть у ньому участь на громадських засадах. Курорт надаватиме необхідне спорядження поліцейським, вони також матимуть спеціальний значок лижного патруля. Лижники також зможуть комунікувати з патрульними, дізнаватися більше про роботу поліції. Майже всі патрульні впевнено стоять на лижах, кажуть організатори. Участь у проєкті братимуть за особистим бажанням.

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Співорганізатор проєкту, президент Регіональної туристичної організації Закарпаття Федір Шандор зауважив, що на європейських та світових курортах – жорстке ставлення до хуліганів та порушників спокою, які псують відпочинок іншим та завдають матеріальної шкоди.

"В українському законодавстві нічого не змінилося, немає позицій щодо "снігового патруля", скільки б звернень ми не писали в управління юстиції та запитів через депутатів", - наголосив Шандор.

Він додав, що патруль працюватиме на громадських засадах, але потрібно закріпити таку форму забезпечення громадського порядку законодавчо.

Зазначається, лижний патруль розпочне роботу вже цієї суботи, 25 січня, об 11.00 на курорті Красія.