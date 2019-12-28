На Закарпатті завершили перший етап реставрації Невицького замку
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.
«У пресцентрі Закарпатської ОДА представили результати першого, так званого «м’якого», етапу проєкту регіонального розвитку «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Невицького замку (перша черга невідкладних робіт), – яка реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що під час «м'якого» етапу проєкту створено сучасний інтерактивний сайт з історії та сучасності Невицького замку. На сайті є аудіогід для туристів 12 мовами. На території замку встановлено модульні офіси та санітарний блок, відеонагляд, нічну підсвітку та лавки.
У межах проєкту розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка погоджена з Міністерством культури. У січні наступного року прогнозують оголошення тендеру на проведення будівельно-реставраційних робіт. Відтак, навесні розпочнуться роботи з відновлення даху основної вежі й реставрація малої вежі.
Через втілення цього проєкту, вважають в ОДА, можна буде розвивати сільський зелений туризм, реалізовувати місцеву крафтову сільськогосподарську та лісівничу продукцію, сувеніри, відтворити історичні ковальські та гончарні майстерні тощо.