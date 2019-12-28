На Закарпатті завершили перший етап реставрації Невицького замку

На Закарпатті представили результати першого, так званого «м’якого», етапу реставрації Невицького замку.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА.

«У пресцентрі Закарпатської ОДА представили результати першого, так званого «м’якого», етапу проєкту регіонального розвитку «Розвиток інфраструктури у сфері туризму і рекреації Закарпаття шляхом реставрації пам’ятки архітектури національного значення – Невицького замку (перша черга невідкладних робіт), – яка реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час «м'якого» етапу проєкту створено сучасний інтерактивний сайт з історії та сучасності Невицького замку. На сайті є аудіогід для туристів 12 мовами. На території замку встановлено модульні офіси та санітарний блок, відеонагляд, нічну підсвітку та лавки.

У межах проєкту розроблено проєктно-кошторисну документацію, яка погоджена з Міністерством культури. У січні наступного року прогнозують оголошення тендеру на проведення будівельно-реставраційних робіт. Відтак, навесні розпочнуться роботи з відновлення даху основної вежі й реставрація малої вежі.

Через втілення цього проєкту, вважають в ОДА, можна буде розвивати сільський зелений туризм, реалізовувати місцеву крафтову сільськогосподарську та лісівничу продукцію, сувеніри, відтворити історичні ковальські та гончарні майстерні тощо.