На вежі Невицького замку після реставрації з'явиться оглядовий майданчик

Реставрація Невицького замку на Закарпатті триватиме два роки й коштуватиме 11,2 мільйона гривень. Проєктом передбачено відновлення веж, даху й опор замку, облаштування оглядового майданчика, реставрацію стін.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.

"На Закарпатті триває реалізація проєкту з реставрації Невицького замку, який втілюється за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. За цей період виконано масштабні пошуково-дослідницькі роботи", – повідомила заступниця голови ОДА Ольга Травіна.

За її словами, загальний бюджет проєкту становить понад 11 млн 248 тис. гривень. В межах його реалізації передбачено, насамперед, проведення реставраційних та пошуково-дослідницьких робіт, а також залучення до сфери надання послуг місцевого населення.

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Як розповів голова ГО "Невицький замок" Володимир Химинець, проєкт розрахований на 24 місяці, відтак, до кінця наступного року дві вежі замку і чотири опори мають бути відреставровані, буде відновлено дах на основній вежі й облаштовано там оглядовий майданчик. У подальшому передбачено реставрацію стін замку, їхню консервацію, облаштування території навколо об’єкта, відтворення історичних ковальських та гончарних майстерень тощо.

Археолог Олександр Дзембас повідомив, що наступного року планують відновити археологічну експедицію в Невицькому замку.

Як повідомляв Укрінформ, навесні в Невицькому замку впав дах з вежі.