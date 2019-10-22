На вежі Невицького замку після реставрації з'явиться оглядовий майданчик
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Закарпатської ОДА.
"На Закарпатті триває реалізація проєкту з реставрації Невицького замку, який втілюється за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. За цей період виконано масштабні пошуково-дослідницькі роботи", – повідомила заступниця голови ОДА Ольга Травіна.
За її словами, загальний бюджет проєкту становить понад 11 млн 248 тис. гривень. В межах його реалізації передбачено, насамперед, проведення реставраційних та пошуково-дослідницьких робіт, а також залучення до сфери надання послуг місцевого населення.
Як розповів голова ГО "Невицький замок" Володимир Химинець, проєкт розрахований на 24 місяці, відтак, до кінця наступного року дві вежі замку і чотири опори мають бути відреставровані, буде відновлено дах на основній вежі й облаштовано там оглядовий майданчик. У подальшому передбачено реставрацію стін замку, їхню консервацію, облаштування території навколо об’єкта, відтворення історичних ковальських та гончарних майстерень тощо.
Археолог Олександр Дзембас повідомив, що наступного року планують відновити археологічну експедицію в Невицькому замку.
Як повідомляв Укрінформ, навесні в Невицькому замку впав дах з вежі.