За кордоном від коронавірусу лікуються 30 українців — МЗС

За кордоном від коронавірусу лікуються 30 громадян України.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Зазначається, що 5 українців проходять лікування в Італії, по 4 — у Домініканській республіці та Німеччині, по 3 — у Польщі й Австрії, по 2 — в Нігерії та Об'єднаних Арабських Еміратах, по 1 — у Швеції, Швейцарії, Іспанії, Нідерландах, Сербії, США та на Сейшельських островах.

У МЗС повідомили, що 8 українців, які лікувалися від коронавірусу за кордоном, вже одужали: четверо в Японії, двоє — в Італії, по одному — в Польщі та Німеччині.

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Крім того, відомо про 4 летальні випадки серед інфікованих українців. Усі вони — в Італії.

Як повідомлялося, в Україні станом на 22.00 понеділка, 30 березня, офіційно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом.